Circulate Capital-backed Srichakra makes strategic buy, nearly doubles recycling capacity
By Aman Rawat

  • 13 Nov 2025
(Photo by ready made: Pexels)

Private equity firm Circulate Capital-backed Srichakra Polyplast India Pvt. Ltd, a plastics recycling company, has acquired a controlling stake in a Gujarat-based manufacturing company specialised in producing recycled PET (rPET) granules and flakes, VCCircle has learned.  Hyderabad-headquartered Srichakra Polyplast, which is backed by circular economy investment management firm Circulate Capital, has ......

This is a Premium article. Please subscribe or log in to read the full story!

